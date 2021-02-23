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Ekonomi İlk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı
Ekonomi

İlk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı

Türkiye’nin ilk sanal mücevher etkinliği “JOIN: Jewellery Online International Network” etkinliğine 90 ülkeden katılım gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:05:00 -
İlk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, JOIN: Jewellery Online International Network uygulaması ile toplam 90 ülkeden 850 satın almacıyı, 52 Türk markası ile bir araya getirerek 350 ikili görüşmeye zemin hazırladıklarını aktardı. Birliğin bir sonraki adımı, 27-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan İstanbul Mücevher Fuarı olacak.

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