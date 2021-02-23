İlk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı
Türkiye’nin ilk sanal mücevher etkinliği “JOIN: Jewellery Online International Network” etkinliğine 90 ülkeden katılım gerçekleşti.
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, JOIN: Jewellery Online International Network uygulaması ile toplam 90 ülkeden 850 satın almacıyı, 52 Türk markası ile bir araya getirerek 350 ikili görüşmeye zemin hazırladıklarını aktardı. Birliğin bir sonraki adımı, 27-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan İstanbul Mücevher Fuarı olacak.