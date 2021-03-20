İlk oruç ne zaman tutulacak 2021?

Ramazan ayı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, bolca ibadet ediyorlar. Oruç için heyecanlanan vatandaşlar 2021 yılında ilk orucun hangi gün tutulacağını merak ediyor. İşte Ramazan'ın başlangıcı ve 2021 ilk oruç tutulacak gün...