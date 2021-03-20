İlk oruç ne zaman tutulacak 2021?
Ramazan ayı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, bolca ibadet ediyorlar. Oruç için heyecanlanan vatandaşlar 2021 yılında ilk orucun hangi gün tutulacağını merak ediyor. İşte Ramazan'ın başlangıcı ve 2021 ilk oruç tutulacak gün...
Üç ayların sonuncusu on bir ayın sultanı 2021 Diyanet takvimine göre netleşti.
İlk oruç ne zaman tutulacak 2021?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
Ramazan bayramı ne zaman?
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi