İlk oruç 2021'de ne zaman tutulacak? Ramazan ilk oruç ve ilk sahur günleri
Ramazan ayı başlangıcı ile birlikte 2020 yılının ilk orucu tutulacak. İlk oruç için ilk sahura kalkacak olan milyonlarca Müslüman ibadet görevini yerine getirecek. Peki, İlk oruç 2021'de ne zaman tutulacak? İlk sahur ne zaman? İşte detaylar...
Güneş’in illerde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle illerdeki iftar ve sahur saatleri bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Diyanet tarafından tespit edilen saatler cnnturk.com’dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak?
İlk oruç 2021'de ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma günü olacak. Yani bu yılın ilk orucu 24 Nisan’da tutulacak. İlk sahur ise 23 Nisan gecesi kalkılacak.