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İlk Meclis gibi 98 yıl sonra... Başkan'dan dualı başlangıç

İlk Meclis gibi, yeni sistem de 98 yıl sonra dualarla başladı. Başkan Erdoğan, Beştepe’te düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ndeki konuşmasına dua ederek başladı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:44
İlk Meclis gibi 98 yıl sonra... Başkan'dan dualı başlangıç

 YENİAKİT/ANKARA  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevine başladı. Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte, 94 yıllık köhne parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçilmiş oldu. Yemin ettikten sonra Anıtkabir'e, oradan da Beştepe'deki törene geçen Erdoğan, buradaki konuşmasına insanlık için dua ederek başladı. 

22 DEVLET BAŞKANI SEVİNCİ PAYLAŞTI

Erdoğan’ın, Beştepe’te düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri iştirak etti. Devlet Başkanı düzeyinde törene katılan ülkeler şunlar: Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Katar Emiri, Pakistan, KKTC, Kırgızistan, Sudan, Gine, Zambiya, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Somali, Moritanya, Gabon, Çad, Cibuti ve Venezuela.

İNSANLIK İÇİN DUA ETTİ

Külliyesi’ndeki konuşmasına insanlık için dua ederek başlayan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız. En önemli önceliklerimizden biri, nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır. Makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:44
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Beştepe

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