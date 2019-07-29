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İlk kursiyerler sertifikalarını aldı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Merkezefendi Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan ve 6 hafta süren Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim programı tamamlandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:39
İlk kursiyerler sertifikalarını aldı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Merkezefendi Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan ve 6 hafta süren Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim programı tamamlandı. Program sonunda düzenlenen törenle kursu başarıyla tamamlayan 10 kursiyere sertifikaları verildi.


Çeşitli illerden katılımın sağlandığı ve 17 Haziran-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında Merkezefendi Devlet Hastanesi yoğun bakım biriminde düzenlenen yoğun bakım hemşireliği kursu sona erdi. 6 hafta süren programın koordinatörlüğünü yapan Hemşire Neşe Altınok Çolak’ın sunumu eşliğinde düzenlenen törene, Manisa il Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ebru Taşık ve hastane idarecileri katıldı. Başarılı olan 10 kursiyere sertifikaları Hastane Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Vesile Tuba Balaban Eraz, Uzm. Dr. Elmas Buket Göçmen, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nergül Ülker, İdari Mali Hizmetler Müdürü Yavuz Uçar tarafından takdim edildi. Ayrıca programda, eğitimci olarak görev alan sağlık personeline İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Teşekkür Belgeleri takdim edildi. Program sonunda, kursiyerler duygu ve düşüncelerini dile getirirken, hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eğitimlerin devam edeceği belirtildi.


Yoğun Bakım Hemşireliği kursu kapsamında, kardiyoloji, beyin cerrahisi, çocuk, anestezi, nöroloji, ileri yaşam desteği, nefroloji, gastroentereoloji, göğüs cerrahisi, diyabet, diyaliz, yanık, yaşlı bakımı, hasta hakları, solunum sistemi hastalıkları, organ nakli gibi birçok branşta eğitimler verildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:39
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