İlk kez uçağa bindiler

THY, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şanlıurfalı çocuklar için özel bir program hazırladı. Her 23 Nisan'da farklı bir proje gerçekleştiren THY, bu kez Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki çocukları sevindirdi.

İlçedeki Avlak Ortaokulu öğretmenlerinin yazdığı mektupta öğrencilerinin hayatlarında hiç uçağa binmediğini ve deniz görmediklerini belirtmesi üzerine, THY yetkilileri konuya duyarsız kalmadı.

Yetkililer tarafından Şanlıurfa'ya gönderilmesine karar verilen uçağın pilotları Evren Hatipoğlu ve Sedat Yalınahbap ile 6 kişiden oluşan kabin ekibi, "TK 6962" özel seferiyle Şanlıufra'ya giderek, buradan Harran'a geçti. Öğrencileri okullarında ziyaret eden THY'nin kokpit ve kabin ekibi, daha sonra çocukları alarak, İstanbul’a getirdi.

VİDEO KLİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

THY'nin yaptığı bu özel çalışmaya ilişkin hazırlanan klip, şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 23 Nisan için hazırlanan özel klip, kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

Videoda "Avlak Ortakokulu'ndaki çocuklarımız hayatlarında hiç denizi görmediler. Bunun farkında olan mesleğine aşık öğretmenlerimiz bize ulaştı. Biz de çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istedik." ifadelerine yer verildi.

THY'nin özel seferiyle İstanbul’a gelen öğrenciler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Hayatlarında ilk kez deniz gören Şanlıurfalı öğrenciler, İstanbul Boğazı'nda tekne turu da yaptı.