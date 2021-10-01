İlk kez milli takım kadrosunda!

Fenerbahçe'nin sistemine uygun olmadığı için Gaziantep FK'ya kiralık olarak gönderilen Steven Caulker, ilk kez Sierra Leone milli takım kadrosuna çağrıldı. Steven Caulker, Sierra Leone milli takım kadrosuna çağrıldı

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine uygun olmadığı için Gaziantep FK'ya kiralık olarak gönderilen Steven Caulker, ilk kez Sierra Leone milli takım kadrosuna çağrıldı.

BBC'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 6,9 ve 12 Ekim'de Günay Sudan, Gambiya ve Fas ile oynanacak hazırlık maçlarının 19 kişilik kadrosuna davet edildi.

Sierra Leone Futbol Federasyonu da (SLF), gerekli tüm evrakların FIFA'ya teslim edildiğini, onay gelmesi durumunda Caulker'ın maçlarda forma giyebileceğini açıkladı.

Caulker, daha önce İngiltere Milli takımının İsveç ile oynadığı dostluk maçında forma giymiş ve 1 de gol atmıştı. Peki İngiltere milli takım formasını giyen Caulker, Sierra Leone milli takımı ile nasıl sahaya çıkacak

Bilindiği üzere FIFA 70. Olağan Kongresi'nde futbolcuların oynadıkları milli takımları değiştirme haklarına yönelik önemli bir karara imza atmıştı.

İşte o açıklama: Eskiden bir futbolcunun, oynadığı bir milli takımı değiştirebilmesi için ilk formasını giydiği takımda yalnızca hazırlık maçına çıkmış olması gerekiyordu. İlk seçimi olan ülkenin takımında resmi bir maçta forma giymişse, sonrasında oynama uygunluğu olsa bile milli takımını değiştiremiyordu. Bunun için öncelikle oyuncunun, ilk A Milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymiş olması ve bunların 21 yaşının altındayken olması gerekiyor. Bu resmi maçlar final düzeyinde olmayacak, Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri ya da Uluslar Ligi karşılaşmaları olabilecek. Futbolcu ilk tercihi olan milli takımdaki son maçının ardından üç yıllık bir süre geçtiyse, bu durumda yeni milli takımı için oynayabilir duruma gelecek. Oynama uygunluğu bulunan ikinci bir ülke varsa, tercihini değiştirerek bu ikinci ülkenin milli takımında forma giyebilecek.