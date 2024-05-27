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Dünya İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!
Dünya

İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 11:20:00 -
İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!

Rus Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus topraklarına katılması gerektiğini söyledi.

2022'den beri Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya'nın önde gelen isimlerinden Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Rus devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Plotnikov, Putin'in "Lenin ve Stalin'in tarihi hatalarını" düzeltmesi gerektiğini söyleyerek bazı Avrupa ülkelerini işgal etmesi gerektiğini söyledi. Plotnikov, bazı Avrupa ülkelerindeki şehirlerin Rusya ile bağlantısı olduğunu söylerken, bu ülkeleri de sıraladı.

Rus yetkili, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus topraklarına katılması gerektiğini söyledi. Baltık bölgesinde yer alan bu ülkeler aynı zamanda NATO üyesi olarak da öne çıkıyor.

Ordudaki görevinin yanı sıra siyasal uzman ve akademisyen olarak da çalışan Plotnikov, devlet televizyonunda konuştu. Plotnikov, "Bu ülkelerdeki insanların Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmaları gerek yoksa sonuçlarına katlanırlar" dedi. Eğer Rusya, bu ülkelere saldırırsa NATO'nun 5'inci maddesi uyarınca diğer NATO ülkelerinin Rusya'ya misilleme yapma seçeneği bulunuyor.

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Yorumlar

Saffet

UCD Kararları islemiyorsa rusya bunu fırsatbilmeli Ukrayna'da gazze gibi yakmali
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