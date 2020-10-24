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Gündem İlk kez Antalya'da görülmüştü! Bu sefer devleşerek ortaya çıktı
Gündem

İlk kez Antalya'da görülmüştü! Bu sefer devleşerek ortaya çıktı

Amatör bir balıkçı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir 1 metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında zehirli balon balığı yakaladı. İstilacı olarak bilenen balığı görenler dehşete düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:52:00 -
İlk kez Antalya'da görülmüştü! Bu sefer devleşerek ortaya çıktı

25 yıldır Bodrum'da amatör olarak avlanan avukat Göray Karadut, (58), teknesiyle açıldığı Çavuş Adası mevkisinde balık avlamak için suya daldı. Denizin 18 metre derinliğinde balon balığı gören Karadut, zıpkınla bir metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında balon balığını avlamayı başarırken istilacı ve zararlı olarak bilinen balon balğı görenleri tedirgin etti.

4 yıl önce ilk kez Antalya'da görüldü

Tayland ve Endonezya kıyılarında yaşayan balık ilk kez dört yıl önce Antalya'da görülürken, Bodrum açıklarına kadar geldi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki endişe verici artışı hızla sürüyor. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne darbe indiriyor. Türkiye sularına Süveyş Kanalı üzerinden giren balon balığının sayısı her geçen gün artıyor.

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