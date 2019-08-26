İlk kez Akit duyurmuştu! Çaykur Rizespor, Yan Sasse transferini açıkladı
Yeni Akit'in günler öncesinden özel haber olarak duyurduğu transfer gerçekleşti. Çaykur Rizespor Brezilyalı oyuncu Yan Sasse'yi kadrosuna kattığını açıkladı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:10
İlk kez Yeni Akit spor servisinin duyurduğu,'Çaykur Rizespor'dan Yan Sasse hamlesi' haberinin ardından Rizespor resmi sitesinden Brezilyalı 10 numara mevkisinde oynayan Yan Sasse ile anlaşma sağladığını açıkladı.
İşte Yeni Akit'in günler öncesinde duyurduğu o haber;
https://www.yeniakit.com.tr/haber/caykur-rizespordan-yan-sasse-hamlesi-896468.html
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