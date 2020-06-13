İlk işareti verdi! Yapımcıdan Burak Özçivit için Engin Altan Düzyatan hamlesi

Kuruluş Osman dizisinin, aynı Diriliş Ertuğrul’da olduğu gibi dünyayı etkileyecek bir noktaya gelmek için büyük çaba harcanıyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizinin hikayesi kadar müziklerinin de oluşması adına yapılan çalışmalar dikkat çekiyor.

İlk işaret Osman Bey marşı

Dombranın ustası, Türk dünyasının önemli müzisyenlerinden Arslanbek Sultanbekov’un, ‘Kuruluş Osman’ için özel seslendirdiği ‘Osman Bey’ marşının özel klibi yayınlandı. Burak Özçivit’in de Engin Altan Düzyatan gibi dünyaya yayılmaya başlandığının ilk işaretleri de bu özel marş oldu.

Ertuğrul Gazi’nin hikayesini Engin Altan Düzyatan üzerinden tüm dünyaya izleten Mehmet Bozdağ, şimdi de Osman Gazi’nin hikayesini Burak Özçivit üzerinden dünyaya yaymayı hedefliyor.