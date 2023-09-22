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Spor İlk iki antrenmanda zirve Max Verstappen'in oldu: Performansı büyük beğeni topladı
Spor

İlk iki antrenmanda zirve Max Verstappen'in oldu: Performansı büyük beğeni topladı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 14:48:00 -
İlk iki antrenmanda zirve Max Verstappen'in oldu: Performansı büyük beğeni topladı

Formula 1 2023 sezonunu Japonya’da devam ettirecek. Japonya Grand Prix'sinin ilk iki antrenman seansınında da şampiyona lideri Max Verstappen ilk sırada yer aldı. Başarılı performansı büyük beğeni topladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışına Japonya ev sahipliği yapıyor...

5,807 KİLOMETRELİK SUZUKA YARIŞ PİSTİ'NDE DÜZENLENECEK

Şampiyonanın 17. ayağı, Japonya'daki 5,807 kilometrelik Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

TURLAR YARIN BAŞLIYOR

Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 9.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 24 Eylül Pazar günü TSİ 8.00'de start alacak.
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Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

İLK İKİ ANTRENMANDA ZİRVE MAX VERSTAPPEN’İN OLDU

Yarın gerçekleştirilecek sıralama turları öncesinde bugün yapılan ilk antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen iki seansta da en hızlı isim oldu.

İLK ANTRENMANDA 1.31.647 İLE İKİNCİSİNDE İSE 1.10.688 İLE BİTİRDİ

Verstappen, ilk antrenman seansını 1.31.647'lik dereceyle 1. sırada bitirdi. İkinci antrenman seansında derecesini geliştiren çifte dünya şampiyonu, seansı 1.30.688'le bitirdi.

İkinci antrenman seansının bitimine çok az bir süre kala Alpine'de Pierre Gasly duvara çarptı.

Gasly'nin yaptığı kazanın ardından seansın kalan bölümü yapılmadı ve antrenman tamamlandı.

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