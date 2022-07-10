İlk hibrit namlu üretim tesisi Türkiye'de kurulacak

Repkon ve Avusturalyalı Titomic, dünyanın ilk hibrit namlu üretim tesisini kurmak için ortak girişim anlaşması imzaladı.

Repkon İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Uğur Cem Gürpınar, AA muhabirine, Titomic ile dünyanın ilk hibrit akıtarak sıvama ve soğuk spreyleme üretim tesisini kurmak üzere kapsamlı bir ortaklığı hayata geçireceklerini söyledi.

Savunma sektöründe namlu tedarikine yönelik dünyanın ilk hibrit üretim tesisini kuracaklarını bildiren Gürpınar, Türkiye'de faaliyet gösterecek tesiste Repkon'un akıtarak sıvama (flowforming) teknolojileri ile Titomic'in kinetik füzyon teknolojilerinden yararlanılacağını belirtti. Gürpınar, böylece daha kısa teslim sürelerinde çeşitli ve benzersiz malzeme bileşimleri ile daha hafif ve geliştirilmiş yeni özelliklere sahip namlular üretilebileceğini ifade etti.

Repkon Genel Müdürü İbrahim Külekçi de Titomic'in metal eklemeli imalat alanında güvenilirliğini kanıtlanmış lider bir şirket olduğunu vurgulayarak, bu ortaklığın Repkon tarafından tasarlanan namluların üretim ve satışında son derece faydalı olacağını dile getirdi. Külekçi, "Bu ürünlerin ve üretim süreçlerinin sunduğu performans, üstün mukavemet özellikleri ve maliyet avantajlarının namlularımız için benzersiz olanaklar sunduğunu düşünüyoruz. Bu fırsatları önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha da fazla keşfetmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Titomic Genel Müdürü Herbert Koeck ise namlu imalatında iki yenilikçi sürecin kombinasyonunu kullanma yeteneği sayesinde, kurulan tesisin yeni nesil namluların üretimine öncülük edeceğini, namlularda daha önce mümkün olmayan birçok tasarım özelliğinin gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Repkon ve Titomic, dünyanın ilk hibrit namlu üretim tesisinin kurulumunu yıl sonunda tamamlamayı hedefliyor.

Namlu, roket gövdesi, harp başlığı

Metal şekillendirme sektöründe 40 yılı aşkın süredir çalışmalar yapan Repkon, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleri yurt içinde ve dışındaki kullanıcılara sunuyor.

Şirket, rotasyonel soğuk dövme (swaging) teknolojisinde gerek makine üretimi gerekse şekillendirme tekniği konularında dışa bağımlılıktan tamamen kurtulup teknolojinin tümüne hakim olarak özellikle 5,56, 7,62, 9 ve 12,7 milimetre kalibreli namlu imalatında örtülü veya açık ambargolara yerli ve milli özgün çözüm sunabilecek noktaya geldi.

Repkon, son olarak 40 milimetre bombaatar namlusunun üretimini dünyada ilk kez flowforming ile gerçekleştirip envantere sokarak bu konudaki yurt dışı bağımlılığını da ortadan kaldırdı.

Repkon, flowforming teknolojisi ile 70'ten 650 milimetre çapa kadar roket gövdesi de imal edebiliyor. 105'ten 155 milimetre çapa kadar harp başlıkları da firmanın geliştirmiş olduğu hot spinning ve hot swaging makineleri ile üretilebiliyor.