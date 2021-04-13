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Gündem İlk günden beri öğrencilerini kışkırttılar: Bakın Boğaziçi'ndeki 800 akademisyenden 'sırt dönen' kaç kişi kaldı
Gündem

İlk günden beri öğrencilerini kışkırttılar: Bakın Boğaziçi'ndeki 800 akademisyenden 'sırt dönen' kaç kişi kaldı

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden Boğaziçililerin provokasyonunda ön cephede yer alıp 100 gündür öğrencilerini kışkırtan azınlık akademisyenler de birer birer döküldü. Sırt dönme eyleminin 100. gününde 800 Boğaziçi Üniversitesi akademisyeninden sırtını dönen sadece 25 kişi kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:54:00 - 2021-04-13 23:59:06
İlk günden beri öğrencilerini kışkırttılar: Bakın Boğaziçi'ndeki 800 akademisyenden 'sırt dönen' kaç kişi kaldı

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi provokatörlerine öncülük eden bir avuç azınlık akademisyen, 100 gündür devam ettikleri 'sırt dönme' eyleminde 25 kişiye kadar düştü.

Öğrencileri kışkırtırken en ön safta yer aldılar!

'Kayyım rektör istemiyoruz' sloganıyla 100 gündür eylem yapan Boğaziçi provokatörlerine; CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerle birlikte bir grup azınlık akademisyen de en başından beri destek vermişti. Söz konusu eylemler ilk günlerinde üniversite sınırları dışına çıkarak, zaman zaman küçük sokak olaylarına da dönmüştü. 'Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz' söylemi ile 'sırt dönme' eylemi yapan azınlık akademisyen grubu, öğrencilerini kışkırtmada en ön safta yer aldı. Gelinen noktada ise 800 Boğaziçili akademisyenin arasından sıortını dönen akademisyen sayısı 25'e kadar düştü.

15 binden 100 kadar öğrenci katıldı!

Bugün düzenlenen 'sırt dönme' eyleminde akademisyenlerin sayısı yetersiz kalınca, onlara 'öğrenci'leri de eşlik etti. 15 bin öğrencili Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde akademisyenlere destek veren öğrenci sayısı ise 100'ü bulmadı.

Akademisyenler az kalınca öğrencileri yanlarına aldılar

 

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