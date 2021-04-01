İlk görüntüler geldi! Benim Adım Melek dizisinde bir ters köşe olabilir

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Çarşamba akşamları buluşan Benim Adım Melek dizisi hayranları, senaristlerin ters köşelerini iyi biliyor. Dizide kısa bir umutlu ve neşeli olayın ardından mutlaka sert ve yürek yakan kötülükler peş peşe gelir…

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Melek ve Halil’in kavuşamama hikayesinde de senaristlerin bu ters köşelere fazlasıyla başvurması rol oynamıştı… Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin canlandırdığı dizi çifti, sonunda mutlu sona ulaşıyor. Senaristler kararı vermiş, dizinin 7 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak 60. yeni bölümünde artık düğün yapılacak ve iki aşık birbirlerine kavuşacak. En azından fragman ile verilen mesaj bu… Tabii ki yine de siz senaristlerin ters köşelerine hazır olun. Bu dizide küçük mutluluklardan sonra büyük yıkımlar görmeye alışan bir izleyici kitlesi var.

Melek gelinliği giydi. Halil damatlıkları çekti… Tüm ahali bir araya geldi, konakta düğün var… Mehmet Çevik’in canlandırdığı Seyit Ali Karadağ diyor ki, “Melek’i önce Allah’a sonra sana emanet” diyerek son sözünü söyledi… Halil ise, “Sana söz veriyorum Seyit Ali amca, gözün arkada kalmasın, Melek bundan sonra benim başımın tacı. Onun yüreğine keder değdirmeyeceğim” diye konuştu.

Melek ve Halil’in önce gözleri, sonra yürekleri ve elleri kavuştu. Benim Adım Melek dizisinin 60. yeni bölümünde mutlu sahneler izleyicileri çok memnun edecek. Aylardır bu anı bekleyen yüzbinlerce dizi hayranı, ekran başında keyifli anlar yaşayacak. Benim Adım Melek dizisi senaristleri son dakikada bir gol atmaz ise Halil ve Melek karakterleri evleniyor.

Fragmanı izleyen hayranlar, “Melek ve Halil’in güzelliğine maşallah” diyerek ikilinin ne kadar uyumlu olduklarını da ifade ediyor.