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İlk görüntüler geldi! Ak Parti programına saldırı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 18:28:00 - 2024-02-10 18:47:27

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğine yönelik silahlı saldırıda, bir kadının yaralandığını, saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı
Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

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Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

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Yorumlar

Teroristani/2.israili kurdurmayacagiz... GUCLU TURKIYENIN YUZYILINI SIYONIST-EMPERYALISTLER VE FAHISELERI PKK-DEAS-FETO-DHKPC VB DURDURAMAYACAK....

Tam kahpelik, korkaklik, acizlik ...sivil nasum kadin cocuklari hedef almak KAHPE EMPERYALIST SIYONISTLERIN "TURKIYE, ISLAM, ISTIKLAL VE INSANLIK DUSMANLARININ " KLASIK SEREFSIZ YONTEMIDIR.... tipik kahpelik, kalleslik, kanciklik
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