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Teknoloji İlk görüntü bu hafta geliyor
Teknoloji

İlk görüntü bu hafta geliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-29 15:38:00 -
İlk görüntü bu hafta geliyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’nin dünyadaki gözü olacak yerli ve milli gözlem uydusu İMECE’den ilk sinyalin alındığını, ilk görüntünün ise bu hafta içinde gelmesinin beklendiğini söyledi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Yunuseli Havalimanı’nda düzenlenen İHA Yarışması’nı takip eden Mandal, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE’nin ülke için çok kıymetli olduğunu anlattı. Türkiye’nin daha önce de yörüngeye yerleştirdiği gözlem uydularının bulunduğunu anımsatan Mandal, şöyle devam etti: “2011’de RASAT vardı, 2012’de GÖKTÜRK-2 vardı ama bunların bir kısmında parçalar özellikle kamera yurt dışından temin edilmişti. Ancak şimdi bileşenlerinin yüzde 90’ını kendimizin gerçekleştirmiş olduğu bir uydumuz var, gözlem uydumuz. Dünyanın herhangi bir yerinden sınırsız görüntü alabiliyor ve tek bir defada 1000 kilometrelik uzunlukta, 16,7 kilometre genişliğinde bir alandan ve metre altı yani yüksek çözünürlüğe sahip. Arkadaşlarımız şu an görüntü alma noktasında. İnşallah bu hafta bekliyoruz.”

 2024’te aya ineceğiz

Çok yakında astronot projesi ile ilk Türk astronotun uzaydaki görevlerini duyuracakları bilgisini de veren Mandal “Ay’a sert iniş projemiz 2024 yılında. Kendi aracımızla Ay’a gideceğiz ve sert iniş yapacağız. 2028 yılında ise inşallah Ay’a yumuşak iniş yapacağız” dedi.

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