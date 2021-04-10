İlk fotoğraflar yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Naci'si o diziye geçti

TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Naci'nin yeni projesi belli oldu. Tansel Öngel, Mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ile Alperenlerin destansı hikayesini konu edinen dizi Mavera dizisi kadrosuna dahil oldu.

Masumlar Apartmanı'na veda eden Tansel Öngel, Mavera dizisinde başrol olarak yer alırken Mahmud karakterini oynayacak..

Masumlar Apartmanı'nda oynadığı Naci karakteri ile gönüllere taht kuran oyuncu Tansel Önel, yeni projesi Mavera için imaj değiştirdi, bambaşka biri oldu. Dizi yayınlanmadan tanıtımları büyük ilgi göre Mavera dizisinden ilk kareler de yayınlandı.



