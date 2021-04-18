Türkiye'de korona aşı uygulaması 14 Ocak 2021'de başladı. Ülkemizde öncelikle Sinovac yani Çin aşısı yapılmaya başlandı. Kısa bir süre önce ise ülkemizde Alman aşısı da yapılmaya başlandı. Vatandaşlar yaptırmak istedikleri aşıyı kendileri seçebiliyor. İlk dozda Çin aşısı olan ikinci dozda hangi aşıyı yaptırabileceklerini merak ediyor.

İlk doz Çin aşısı olana ikinci doz Alman aşısı yapılır mı?

Ülkemizde aşı randevusu alınırken vatandaşlar yaptırmak istedikleri aşıları seçebiliyor. Çin aşısı olan ikinci doz için yine Çin aşısını, Alman aşısı olan da ikinci dozda yine Alman aşısını yaptırmak durumunda.

AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ