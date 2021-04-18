  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İlk doz Çin aşısı olana ikinci doz Alman aşısı yapılır mı?
Sağlık

İlk doz Çin aşısı olana ikinci doz Alman aşısı yapılır mı?

Çin aşısından sonra Alman aşısı yaptırılabilir mi? Koronavirüs salgınına karşı ülemizde Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Aşı randevusu almak isteyenler ise farklı aşı tercihlerinde bulunmalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, Çin aşısı olana Alman aşısı da yapılır mı? inaktif aşı oldu mRNA nasıl yaptırabilirim?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:20:00 -
İlk doz Çin aşısı olana ikinci doz Alman aşısı yapılır mı?

Türkiye'de korona aşı uygulaması 14 Ocak 2021'de başladı. Ülkemizde öncelikle Sinovac yani Çin aşısı yapılmaya başlandı. Kısa bir süre önce ise ülkemizde Alman aşısı da yapılmaya başlandı. Vatandaşlar yaptırmak istedikleri aşıyı kendileri seçebiliyor. İlk dozda Çin aşısı olan ikinci dozda hangi aşıyı yaptırabileceklerini merak ediyor.

İlk doz Çin aşısı olana ikinci doz Alman aşısı yapılır mı?

Ülkemizde aşı randevusu alınırken vatandaşlar yaptırmak istedikleri aşıları seçebiliyor. Çin aşısı olan ikinci doz için yine Çin aşısını, Alman aşısı olan da ikinci dozda yine Alman aşısını yaptırmak durumunda.

AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Korona olana aşı yapılıyor mu? Korona geçiren kaç ay sonra aşı olabilir?
Korona olana aşı yapılıyor mu? Korona geçiren kaç ay sonra aşı olabilir?

Sağlık

Korona olana aşı yapılıyor mu? Korona geçiren kaç ay sonra aşı olabilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi
Gündem

Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi

Kırmızı oda, camdaki kız gibi dizilerin hikaye sahibi Gülseren Budayıcıoğlu’na, Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.
Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?
Yaşam

Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?

Seyahat yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de kısmi kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar seyahat yasağı olup olmadığını mer..
Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar
Dünya

Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar

Doğu Akdeniz'de çıkış yolu arayan ve Türkiye'ye karşı ittifakları genişletme hamleleri yapan kukla devlet Yunanistan bu kez İsrail ile anlaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay