Çekirdeğini çöpe atan bin pişman oluyor! Ağrıları dindiriyor, vücuttaki parazitleri bıçak gibi kesiyor
Tropikal iklimlerin vazgeçilmezi olan ve son yıllarda Alanya ile Anamur'da başarıyla yetiştirilen papaya meyvesi, sağlığa sunduğu mucizevi faydalarla adından söz ettiriyor. Vatandaşların bilmeyerek çöpe attığı karabiber görünümlü siyah çekirdeklerinin ise bağırsak parazitlerini temizlediği, karaciğeri yenilediği ve kronik ağrıları dindirdiği bilimsel olarak kanıtlandı. Yüksek C vitamini içeriğiyle cildi gençleştiren ve sindirim sistemini rahatlatan bu şifa deposu, uzmanların günlük tüketim önerileriyle gözde haline geldi.