Çekirdeğini çöpe atan bin pişman oluyor! Ağrıları dindiriyor, vücuttaki parazitleri bıçak gibi kesiyor

Brezilya ve Tayland gibi ülkelerin vazgeçilmezi olan papaya artık Alanya ve Anamur'da da yetiştiriliyor. Yüksek C vitamini oranıyla cildi yenileyip sindirimi rahatlatan bu tropikal meyvenin karabiber görünümlü çekirdekleri; karaciğeri temizliyor, böbrekleri koruyor ve kronik ağrıları hafifletiyor. İşte adım adım tüketim yöntemi... Ana vatanı Orta Amerika ve Güney Meksika olan, kavuna benzer yapısıyla dikkat çeken papaya meyvesi Türkiye'de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Brezilya, Hindistan ve Tayland gibi tropikal iklimlerin vazgeçilmezi olan bu lezzet, artık Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Alanya ve Anamur'da başarıyla yetiştiriliyor. Yüksek besin değerleriyle dikkat çeken meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.