İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz 82 bin TL'ye varan hibe! İşte detaylar...

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında açıklanan ekonomik paketlerde ev almak isteyenler için sevindirici bir detay bulunmakta. Devlet, geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor.

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

Devlet destekli konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabından nasıl hibe alınır?

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar.

Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %18 azami katkı tutarı 26 bin 645 TL olacak.

60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olacak.

Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.

Peki konut hesabı açarak, geri ödemesiz hibe almak için başvuru şartları nedir? Hangi bankalar geri ödemesiz devlet destekli konut hesabı açar?

Hangi bankalara başvurmak gerekir, şartlar nedir?

Belirli bir süre para biriktirerek devletin geri ödemesiz hibe konut parası kampanyasından faydalanmak için ilk şart kimlik bankası ile banka şubesine şahsen başvuru ile yapılmasıdır.

Konut hesabı açmak için herhangi bir bankaya gidilebilir.

Devlet destekli konut hesabı hemen hemen her bankada bulunuyor.

Hibe sağlayan konut hesabı nasıl işleyecek?

Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek. Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak.

Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.