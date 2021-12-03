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Yerel İlk başta şaka sandılar: Salıncaktan düşen liseli genç hayatını kaybetti!
Yerel

İlk başta şaka sandılar: Salıncaktan düşen liseli genç hayatını kaybetti!

Antalya’da 16 yaşındaki lise öğrencisi, sahildeki bir kafenin bahçesine kurulan kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek hayatı kaybetti. Arkadaşlarının ilk başta şaka yaptığını zanneden liseli gencin şaka yapmadığı ortaya çıkınca olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:05:00 -
İlk başta şaka sandılar: Salıncaktan düşen liseli genç hayatını kaybetti!

Finike ilçesinde bulunan özel işletmeye ait bir kafenin bahçesinde meydana geldi.

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, okul sonrası okulun hemen karşısında bulunan kafeye arkadaşlarıyla birlikte gitti.

Fotoğraf çekilmek için tasarlanan salıncaktan sallanırken bir anda kafasının üstüne düşerek ağır yaralandı.

Arkadaşlarının ilk başta şaka yaptığını zanneden liseli gencin şaka yapmadığı ortaya çıkınca olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talihsiz gencin cenazesi bugün Kumluca ilçesi Zeytinlik Mezarlığı'nda defin edilecek.

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