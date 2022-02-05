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Dünya İlk askeri birlikler ulaştı! Gerilimin tırmandığı bölgeye takviye
Dünya

İlk askeri birlikler ulaştı! Gerilimin tırmandığı bölgeye takviye

ABD'nin Rusya'ya karşı NATO'yu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 21:42:00 -
İlk askeri birlikler ulaştı! Gerilimin tırmandığı bölgeye takviye

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya geldi. Polonyalı askeri kaynak, küçük bir ABD birliğini taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusunda yer alan Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na indiğini belirterek, "Açıklandığı gibi, ABD ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden ilk unsurlar Polonya'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

ABD, Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya'da konuşlu bin askerin Romanya'ya kaydırılacağını bildirmişti.

ABD'nin Polonya'da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor.

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