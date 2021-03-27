İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: Müslümanların batı dünyası karşısında birleşmeleri gerekiyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Müslüman ülkelerin bir araya gelme konusunda büyük eksikliği var. Müslümanların özellikle batı dünyasında karşılaştıkları bu güçlük karşısında birleşmeleri gerekiyor. Batı dünyasında bu adaletsizliklerle karşı karşıya kalan Müslüman kardeşlerimizi desteklemeliyiz." dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin (İZÜ) ev sahipliğinde, İZÜ bünyesinde çalışmalarını sürdüren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezince (CIGA) düzenlenen "3. Uluslararası İslamofobi Konferansı" dünyanın birçok yerinden akademisyen ve araştırmacının katılımıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenlenen konferansın açılış oturumuna Bilal Erdoğan'ın yanı sıra İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Direktörü Dr. Sami Al-Arian ile farklı ülkelerden konuşmacılar katıldı.

Açılış oturumunda İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfının kuruluş amacına ilişkin bilgiler veren Erdoğan, Vakfın 2010'da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini kurduğunu belirtti.

Erdoğan, özellikle yüksek lisans ve lisansüstü çalışmalarını sürdüren başarılı öğrencilere burs vermeye devam ettiklerini aktardı.

Aralık 2019'da ilk İlim Yayma Ödüllerini verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük akademik ödülü" olan ödülün bu yıl aralıkta ikinci kez verileceğini ve en yüksek ödülün 100 bin dolara yakın olacağını dile getirdi.

Erdoğan, bu ödülün genç neslin kendi ülkelerinde akademik kariyer yapmasını daha çekici kılmak için verildiğine dikkati çekti.

İlim Yayma Vakfı'nın akademik çalışmalarda uluslararası iş birliğini artırma kararı aldığını hatırlatan Erdoğan, bu iş birliğine dayalı etkinliği düzenleyen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni desteklediklerini ifade etti.

"Müslüman kardeşlerimizi desteklemeliyiz"

Erdoğan, özellikle sosyal bilimler alanında uluslararası iş birliğinin artırılması için destek çağrısında bulundu.

Dünya çapında zamanın Müslümanlar için gerçekten kritik olduğuna işaret eden Erdoğan, konferans katılımcılarından "İslamofobi" kelimesinin kullanımını sorgulamalarını istedi.

Erdoğan, "İslamofobi" yerine "Müslüman karşıtı aşırılık" veya "İslam karşıtı aşırılık" gibi terimlerin kullanılmasının daha uygun olabileceğine dikkati çekti.

Müslümanların birlik olması konusunda eksikliklerin varlığına dikkati çeken Erdoğan, "Müslüman ülkelerin bir araya gelme konusunda büyük eksikliği var. Müslümanların özellikle batı dünyasında karşılaştıkları bu güçlük karşısında birleşmeleri gerekiyor. Batı dünyasında bu adaletsizliklerle karşı karşıya kalan Müslüman kardeşlerimizi desteklemeliyiz. Bu etkinliğin bu konuları konuşmak için iyi bir mekan olacağını umuyorum." dedi.

Erdoğan, konferans sonucunun tüm dünyada İslam'a karşı radikalizmle mücadelede yardımcı olacağını umduklarını da belirtti.

"Günümüz dünyasında İslamofobi gerçekliğini anlamaya çalışacağız"

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da bünyelerinde 15 araştırma merkezinin olduğunu, bu merkezlerde bugün karşı karşıya kalınan sorunların gerçeklerini, ana nedenlerini ve temel itici güçlerini anlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bulut, "Bu konferansta doğudan batıya, güneyden kuzeye, günümüz dünyasında İslamofobi gerçekliğini anlamaya çalışacağız. Bu saygın konferansın teması teröre karşı küresel savaşı, zorluklarını ve sonuçlarını incelemek olacak." diye konuştu.

İslamın barış dini olduğuna ve İslamofobinin yeni olmadığına dikkati çeken Bulut, "İslam'a ve Müslümanlara karşı ırkçılığı, adaletsizliği ve eşitsizliği yönlendiren yapısal düşmanlığı görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bulut, sadece teröre karşı devam eden savaşın meşruiyetini sorgulamak değil, aynı zamanda zor sorular sormak, alternatif yolları belirlemek ve bunların nasıl gerçekleştirilebileceğini değerlendirmenin artık her zamankinden daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Direktörü al-Arian da konferansın amacına ve panellere ilişkin detayları paylaştı.

Açılış oturumunun ardından yapılan birinci oturumda, akademisyenler "İslamofobi ve Teröre Karşı Savaşın Jeopolitik Bağlamı"nı ele aldı.

İZÜ İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi 2018'den bu yana Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından önemli bilim adamlarından bazılarının katıldığı Uluslararası İslamofobi Konferansı düzenliyor.

9 panelin yapılacağı konferans, 30 Mart'a kadar sürecek.