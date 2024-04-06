  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili son dakika açıklaması!

Arvasi ailesinden dedikleri alçak FETÖ firarisi çıktı! Abdulahat Arvas'a hakaretler yağdırmıştı

Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı? Son karar Türkiye'ye ilan edildi

Yine ortalığı karıştırıyorlar! ABD ve AB'den Ermenistan adımı

Fitch'ten Türkiye analizi! Beklenti: 'Makroekonomik duruş tutarlı yönde' diyerek Türkiye'ye anlattı!

Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara videolu uyarı!

Amerikalılardan Selçuk Bayraktar ile ilgili gündeme oturacak çıkış: Belki evet derim demişti! Bu olabilir

Nevşin Mengü'nün yapımcısı İBB itfaiyesindeki rüşvet sarmalını ifşa etti!

Merkez Bankası’ndan flaş hamle! Az önce açıklandı! Hükümete gönderdiler

Ersan Şen canlı yayında çok net konuştu! O ismin siyasi hayatı bitti
Yerel İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkartılan Uğur Yıldız'ın naaşı morga kaldırıldı
Yerel

İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkartılan Uğur Yıldız'ın naaşı morga kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 07:04:00 -
İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkartılan Uğur Yıldız'ın naaşı morga kaldırıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan heyelanın ardından toprağın altından çıkartılan işçi Uğur Yıldız'ın cansız bedeni, acı dolu bir sürecin ardından sonunda morga kaldırıldı.

Çöpler köyündeki maden ocağında kazanın gerçekleştiği tarihten bu yana toprak altında kalan işçilere ulaşılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgede çalışma yürüten ekipler, işçilerden Yıldız'ın (33) mangan ocağında dün ulaştıkları cenazesini çıkarttı.

Yıldız'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evli olduğu öğrenilen Yıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Yıldız'ın naaşının Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde toprağa verileceği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekipler, toprak altındaki diğer 8 işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Şifa Hastanesi açıklaması: Dehşete kapıldık
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Şifa Hastanesi açıklaması: Dehşete kapıldık

Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Şifa Hastanesi açıklaması: Dehşete kapıldık

Doktorlar uzmanlık için Fethi Sekin Hastanesi kliniklerini tercih edebilecek
Doktorlar uzmanlık için Fethi Sekin Hastanesi kliniklerini tercih edebilecek

Sağlık

Doktorlar uzmanlık için Fethi Sekin Hastanesi kliniklerini tercih edebilecek

Annesini gözünü kırpmadan öldürdü! Hastanede vahşi cinayet
Annesini gözünü kırpmadan öldürdü! Hastanede vahşi cinayet

Yaşam

Annesini gözünü kırpmadan öldürdü! Hastanede vahşi cinayet

Hastane müdür yardımcısıyla teknikerin kavgası kamerada!
Hastane müdür yardımcısıyla teknikerin kavgası kamerada!

Aktüel

Hastane müdür yardımcısıyla teknikerin kavgası kamerada!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23