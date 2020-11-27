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Dünya Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama
Dünya

Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama

Endonezya'daki Ili Lewotolok Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında kül ve dumanların 500 metre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:00:00 -
Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı’nda yerel saatle 05.57’de meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Patlamanın yaklaşık 2 dakika sürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, halka, ikinci alarm (waspada) seviyesindeki yanardağın 2 kilometrekarelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.

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Yorumlar

543

allah kardeş endonezyaya yardım eylesin amin
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