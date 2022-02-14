İlhan Palut'tan hakemlere tepki

Palut, kulübün Youtube kanalından yaptığı açıklamasında, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Rakiple farkı kapatabilmek ya da en azından aynı seviyede de tutabilmek için Trabzon'a geldiklerini ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Maçta ilk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Ama ikinci yarı itibariyle daha iyi oynadık ve daha organizeydik. Daha çok atak geliştirdik. 1-1'i ararken rakip oyuncunun çok güçlü kalmasından dolayı bir gol daha yedik. Ama yine de oyuncularım denemeye devam ettiler. Aslında güzel bir dakikada da golü bulduk. Ondan sonraki süreçte de çabalarımız devam etti. Ama bir şekilde maçı beraberliğe getiremedik. Özellikle ikinci yarı oyuncularım iyi reaksiyon verdiler. Şu anda bize düşen bu maçı sadece 3 puan kayıp olarak burada sonlandırmak. Önümüzdeki maçlar için bir an önce bu negatif etkiden sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü ligdeki konumumuz belli. Puan kaybı olabilir ama bir istikrarı sağlamak ve devamlılığı yakalamamız gerekiyor. Kırılmamalıyız. 3 puan kaybettik ama takım içi kırılma yaşamamalıyız. Onun için yarın itibariyle toparlanacağız. Tabi ki üzüleceğiz ama hemen cuma günkü Kasımpaşa maçına hazırlanmaya başlayacağız."

Palut, maçta alınan faul kararlarına da tepki göstererek, "Ben bu sonucu asla hakeme bağlamıyorum. Bir kere bizim daha iyi olmamız lazımdı. İkinci periyotta bunu başardık. Tabii ki biz kendi eksiklerimizin farkındayız. Ama faul standartlarıyla alakalı, ben en azından yönetimden tatmin olmadım. Özellikle son dakikada rakip kulübenin önündeki faulden sonra bizim aleyhimize verilen faul inanılmaz basitti." dedi.

Hakem Mete Kalkavan'ın bir çok yerde ambiyans düdüğü çaldığını iddia eden Palut, "O kadar basit faul olabilir mi?' diye hakeme sordum. Bir serzenişte bulundum ama yeni kurallar herhalde maçtan sonra sahaya gelip hakemle iletişim kurmayı kırmızı kart olarak cezalandırıyormuş. Biz de takip edeceğiz bakalım. Bundan sonra herhangi bir teknik direktör sahaya girdiği zaman kırmızı kart görecek mi? Biz hakem yönetiminden çok, başta benim daha sakin olmam ve kendi hatalarımızı düzeltme yoluna gitmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.