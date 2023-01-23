İlhan Palut sonrası Konyaspor'da bir şok daha!

İlhan Palut'un ayrılığının hemen ardından şimdi de Endri Çekici gündeme geldi. İspanya'dan sürpriz bir talibi olan Endir Çekici için girişimlerin başladığı ve yakın zamanda Konyaspor'dan yeni bir ayrılık haberi gelebileceği söylendi.

Süper Lig takımı Arabamcom Konyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Endri Çekici'ye sürpriz talip çıktı. Henüz İlhan Palut ayrılığının üzerinden bir hafta geçmeden yaşanan kritik gelişme, taraftarlar için şaşırtıcı bir etki yarattı.

ENDRİ ÇEKİCİ, REAL SOCIEDAD'IN TRANSFER RADARINDA

Akşam'a göre; İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad, Konyaspor'un yıldızı Endri Çekici ile ilgileniyor. İspanyol temsilcisinin önümüzde günlerde yeşil - beyazlı kulübe resmi teklif yapması bekleniyor.

2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde Konyaspor'un Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Arnavut 10 numara bu sezon Konya'da 16 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 asist yaptı.