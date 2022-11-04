İlham Aliyev'in TOGG heyecanı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Konuşulan konulardan biri de Türkiye'nin yerli otomobili Togg oldu.

Oktay ve Aliyev, Zagulba Sarayı'ndaki görüşmede, başta ekonomi olmak üzere her alanda üst seviyede bulunan iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Aliyev Fuat Oktay'a Türkiye'nin yerli otmomobili Togg'un büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Aliyev: Dünya çapında bir başarı

Aliyev açıklamasında, "İkinci, üçüncü aracı biz sipariş ettik. İki aracı da yakında alacağız. Bu büyük bir başarıdır. Dünya çapında bu kadar böyle bir araç üreten çok ülke yok" ifadelerini kullandı.

Aliyev geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak iki adet Togg siparişi vermişti.