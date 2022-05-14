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Gündem İlham Aliyev: Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir
Gündem

İlham Aliyev: Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kardeşimin memleketindeyim. Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan birliği" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 17:45:00 -
İlham Aliyev: Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de bir daha bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin günden güne geliştiğini vurgulayan Aliyev, "Türkiye, bugün dünya çapında bir güç merkezidir, söz sahibidir. Ülke içinde de büyük projeler icra etmeye kadirdir. Bunlar arasında havalimanları, barajlar, yollar, okullar, hastaneler var. Bütün bunlar Türkiye'nin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk gününden son gününe kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, bu savaşın iki ülkenin "ortak tarihi" olduğuna dikkati çekti.

Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteğini unutmayacaklarının altını çizen Aliyev, Karabağ'ın imarı için Türkiye ile çalıştıklarını dile getirdi.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülkenin ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıktığına işaret ederek, "Hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz. Bu siyaset, atalarımızdan kalan mirastır." dedi.

İlk defa Rize'ye geldiğini belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentin cennete benzediğini söylediğini aktardı.

Aliyev, "Rize, Türk dünyasına büyük lider ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir, size minnettarız. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor." dedi.

 

 

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