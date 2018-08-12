İlginç iddia: Türkiye, ABD'ye karşı İran, Rusya ve Suriye ile anlaştı

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Haydut devlet ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş açmasının ardından CNN Türk Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz'dan ilginç bir iddia geldi.

Sosyal medya hesabından Türkiye'nin yeni bir hamle yapacağını öne süren Sapmaz, "Müthiş gelişme: Türkiye, Rusya, İran ve Esad Rejimi ABD’ye karşı birleşti. Erdoğan-Putin tel görüşmesinin ardından Esad İdlip’i dün vurmaya başladı. Türk gözlem noktalarının bir kaç km ötesindeki DAEŞ hedefleri vuruldu. 4 ülke Suriye’de ABD’yi temizleyecek." iddiasında bulundu.

"HERKES BEKLESİN"

Gelen yorumlara cevap veren İrfan Sapmaz, "Çokları TSK’nın ve ÖSO’nun Afrin’i alamayacağı ve hatta bu harekatın gereksiz olduğunu söylerken biz Afrin’in mutlaka teröristlerden temizlenmesi gerektiğini ve temizleneceğini 66 gün boyunca Suriye’den bildirdik. Afrin temizlendi. Herkes beklesin görsün neler oluyor Suriye’de." dedi.

"BÖLGEDE TÜM DENGELER DEĞİŞECEK"

"İrfan abi ya çok sağlam istihbarat aldın yada sağlam yanılıyorsun." yorumuna ise Sapmaz, "Biz az konuşur öz konuşuruz. Türkiye yeni bir hamle başlattı. Türkiye’yi bu hamleye zorladılar. Türkiye güçlü ve imanlı bir ülkedir.Bu ülkenin gerçek sahipleri ve vatansever evladları gereğini yapacaktır.Mümbiç’i yakın takibe alınız lütfen. Bölgede tüm dengeler değişecek." cevabını verdi.