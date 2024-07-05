İlginç detay! Orman yangınlarının yüzde 78’i…

“Türkiye’de çıkan orman yangınlarında her yıl ortalama 7 ila 10 bin hektar alan yanıyor” diyen Masdaf Bina Teknolojileri Ürün Grubu Yöneticisi Ezgi BABA, orman yangınlarının büyümesini önlemek için erken müdahalenin önemine ve bu kapsamda yapılması gerekenlere dikkat çekti. Yaz geldi, ormanlarımız yine tehlike altında. Yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar, nem oranını azaltarak orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı raporuna göre orman yangınlarının yüzde 78’i sıcaklığının en yüksek, nispi nemin ise en düşük olduğu 10:00 ila 20:00 saatleri arasında çıkıyor. Orman yangınlarının büyüme riski de bu saatlerde artıyor.

Türkiye’de her yıl ortalama 7 ila 10 bin hektar ormanlık alan yanıyor

“Akdeniz iklim kuşağı içersinde bulunan ve yüzde 56'sı ormanlarla kaplı olan Türkiye’de her yıl ortalama 7 ila 10 bin hektar ormanlık alan yanıyor. Bu nedenle orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek kritik önem taşıyor“ diyen Masdaf Bina Teknolojileri Ürün Grubu Yöneticisi Ezgi BABA, yangın pompalarının orman yangınlarına erken müdahale kapsamında sunduğu avantajlara dikkat çekti:

Orman yangınlarına müdahale süresini 5 dakikaya düşürmek mümkün

“Türkiye’de orman yangınlarına müdahale süresi 11 dakika, ancak yangın pompaları ile bu süreyi 5 dakikaya düşürmek mümkün. Bu kapsamda öncelikle ilgili kamu kurumları ve belediyeler tarafından yeterince yangın pompası tedariği yapılması ve pompaların belirli periyotlarla çalıştırılarak test edilmesi gerekiyor. Ayrıca ilk müdahalenin bilinçli bir şekilde yapılması ve böylece yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için de; Orman Genel Müdürlüğü’nün koruma ve güvenlik görevlilerine, jandarma personeline, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri personele, belediyelere ve ormanlık alanlara yakın yerlerde yaşayan orman gönüllülerine eğitim verilmesi oldukça önemli. Biz Masdaf olarak, Mas Academy kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerle iş ortaklarımıza destek olmayı misyon edindik.” dedi.

“Her yangın pompası ile etkili bir müdahale söz konusu olmayabilir” diyen Ezgi BABA, yangın pompası seçimindeki önemli kriterlere de dikkat çekti: “Yangın pompaları ile erken müdahalede başarılı sonuçlar alabilmek için sistemin doğru seçilmesi ve standartların doğru uygulanması şart. Yangın pompalarının dünyada en çok tercih edilen NFPA (National Protection Association) ve UL/FM standartlarına uygun olmasına dikkat etmek gerekiyor. Masdaf olarak geliştirdiğimiz yangın pompalarında bu kriterleri sağlıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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