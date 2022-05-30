İlginç anlar: Düğün salonunun tavanında asılı kalan işçi pistin ortasına düştü
Gaziantep'te bir düğün salonunun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi, bastığı alçıpan tavanın kırılması sonucu düğün alanının ortasına düştü.
Gaziantep'te bir düğün salonunun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi, bastığı alçıpan tavanın kırılması sonucu düğün alanının ortasına düştü.
Olay dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı.
Bir düğün salonunda yaşanan olayda, salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçinin bastığı alçıpan tavanın kırılması sonucu işçi tavanda asılı kaldı.
Düşmemek için bir süre asılı kaldığı tavanda çırpınan işçi, daha fazla dayanamayınca kendini boşluğa bıraktı.
Çırpınma ve düşme anları telefon kameralarına yansıyan işçinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşçinin düşmeden önce salondakiler tarafından alınan önlem nedeniyle herhangi bir yara almadığı belirtildi.
Düğün için salonda bulunan misafirlerin büyük bir şaşkınlık yaşadığı olayda, düşme anında çığlıklar attığı görüldü. (İLKHA)