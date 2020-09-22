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Aktüel İletişim Başkanlığınca "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlenecek
Aktüel

İletişim Başkanlığınca "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlenecek

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alınacağı video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:25:11 -
İletişim Başkanlığınca "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlenecek

ANKARA (AA) - İletişim Başkanlığınca 24 Eylül'de "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alınacağı video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

Konferansın "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Hakkaniyet ve İş Birliği Vizyonu" başlıklı ilk oturumunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan söz alacak. İlk oturumun moderatörlüğünü gazeteci Meryem İlayda Atlas üstlenecek.

İkinci oturumda da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Hudson Institute Kıdemli Araştırmacısı Mike Doran, Jamestown Foundation Başkanı Glen Howard ve Sunny Maritime College'dan Prof. Dr. Mark Meirowitz "Doğu Akdeniz'de Hakkaniyetli Bir İş Birliğinin Uluslararası Sisteme Yansımaları" üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Bu oturumun moderatörlüğünü ise SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yapacak.


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