SON DAKİKA
Gündem

İletişim Başkanı Duran’dan Suriye açıklaması: "Terörsüz bölge süreci için önemli bir aşama"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de duyurulan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Duran, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır vurguladığı “terörsüz bölge” hedefi açısından kritik bir dönemeç olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Duran, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve terörden arındırılmasına dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN UYARILARININ BİR İZ DÜŞÜMÜ"

Bugün yaşananların bir tesadüf olmadığını ifade eden Duran, "Bu süreç, Cumhurbaşkanımızın yıllardır vurguladığı ilkelerin ve uyarıların bir iz düşümüdür. Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz" dedi. Suriye’de kalıcı istikrarın ancak terör örgütlerinden arındırılmış ve eşit yurttaşlık temelinde bir yapıyla mümkün olacağını savundu.

"SAHADA GÜÇLÜ, MASADA ETKİLİ TÜRKİYE"

Türkiye'nin hem diplomasi hem de saha gücüyle Suriye halkının geleceğini desteklediğini belirten Duran, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği Türkiye için vazgeçilmezdir. Komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen Türkiye, barışı ilke edinmiş bir devlettir" ifadelerini kullandı.

 

Dünya

Gündem

Dünya

Dünya

Dünya

