Türk inşaat devi iflasın pençesinde inim inim inliyor! Kritik 15 günlük süre başladı
Türk inşaat devi iflasın pençesinde inim inim inliyor! Kritik 15 günlük süre başladı

Türkiye'nin köklü inşaat aktörlerinden Alsancak Çimento, içine düştüğü finansal darboğaz nedeniyle konkordato sürecine girerken, mahkemeden şirket hakkında bir yıllık kesin mühlet kararı çıktı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, alacaklıların 15 gün içinde başvuruda bulunmaması durumunda projede oy haklarını kaybedecekleri uyarısında bulundu. Şirketin borçlarını yapılandırarak ayakta kalmaya çalıştığı bu süreçte, alacak bildirimlerinin doğrudan komiser heyetine yapılması şart koşuldu.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Alsancak Çimento’nun borçlarını yapılandırması için süreci resmileştirirken alacaklılara bildirim yapmaları için 15 gün süre verdi. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu uyarınca şirketin mali tablosunu koruma altına alarak konkordato sürecinde bir yıllık kesin mühlet kararı uyguladı. Bu karar, alacaklıların 15 gün içerisinde alacaklarını resmen kaydettirmemeleri durumunda projede oy hakkını kaybedecekleri ve yasal haklarının kısıtlanacağı kritik bir süreci başlattı.

Mahkemenin 26 Şubat 2026 tarihli ara kararı gereğince, Alsancak Çimento Anonim Şirketi’nden alacağı olan tüm tarafların ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde başvuruda bulunması gerekiiyor. Bu süre zarfında kayıt yaptırmayan alacaklılar, borç miktarı şirketin bilançosunda kayıtlı değilse konkordato projesinin müzakerelerine katılma ve karar mekanizmasında yer alma hakkını tamamen kaybedecek.

Alacak bildirimlerinin doğrudan konkordato komiserine; elden, iadeli taahhütlü posta veya e-posta yoluyla iletilmesi zorunlu oldu. Başvuru sırasında alacağın hukuki dayanağının net bir şekilde açıklanması fatura, senet, makbuz veya defter özeti gibi resmi belgelerin asıllarının ya da onaylı örneklerinin dosyaya eklenmesi şart koşuldu.

