Türk inşaat devi iflasın pençesinde inim inim inliyor! Kritik 15 günlük süre başladı
Türkiye'nin köklü inşaat aktörlerinden Alsancak Çimento, içine düştüğü finansal darboğaz nedeniyle konkordato sürecine girerken, mahkemeden şirket hakkında bir yıllık kesin mühlet kararı çıktı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, alacaklıların 15 gün içinde başvuruda bulunmaması durumunda projede oy haklarını kaybedecekleri uyarısında bulundu. Şirketin borçlarını yapılandırarak ayakta kalmaya çalıştığı bu süreçte, alacak bildirimlerinin doğrudan komiser heyetine yapılması şart koşuldu.