2500 kişiyi gözünün yaşına bakmadan işten çıkardılar!

ABD’li finans devi Morgan Stanley, global iş gücünün yaklaşık yüzde 3’üne denk gelen 2.500 kişiyi işten çıkardı.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’üne karşılık gelen yaklaşık 2.500 çalışanıyla yollarını ayırdı. İşten çıkarmaların, yatırım bankacılığı ve alım-satım faaliyetleri, servet yönetimi ile yatırım yönetimi olmak üzere üç temel iş kolunu kapsadığı, ancak finansal danışman kadrosunun bu süreçten etkilenmediği bildirildi.

Banka tarafından yapılan açıklamada, söz konusu personel azaltımının stratejik ihtiyaçlar ve bireysel performans değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Kurum ayrıca, yapılan bu düzenlemenin ardından bazı alanlarda yeni işe alımlar planlandığını da duyurdu.

Öte yandan Morgan Stanley, 2025 yılında açıkladığı rekor seviyedeki yıllık geliriyle dikkat çekmişti. Banka, ocak ayında paylaşılan dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında da Wall Street beklentilerinin üzerinde bir performans ortaya koydu. Bu dönemde yatırım bankacılığı gelirleri yüzde 47 artarken, borç yükleniminden elde edilen ücretlerin neredeyse iki katına çıktığı görüldü.

Banka yöneticileri, güçlü birleşme ve devralma işlemleri ile halka arz süreçlerine yönelik yoğun işlem hattına işaret ederek 2026 yılı için de olumlu bir görünüm öngördüklerini dile getirmişti.