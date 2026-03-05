  • İSTANBUL
Drona yakalanıp ceza yediler Kaynakçılar bu defa kaçamadı
IHA Giriş Tarihi:

Drona yakalanıp ceza yediler Kaynakçılar bu defa kaçamadı

İstanbul Sarıyer'de taralı alanı ihlal ederek trafikte ‘kaynak' yaptığı belirlenen sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi.

#1
Foto - Drona yakalanıp ceza yediler Kaynakçılar bu defa kaçamadı

Kural ihlali yaptığı belirlenen 10 sürücüye toplamda 93 bin lira paza cezası kesildi. Sarıyer'de taralı alanı ihlal ederek trafikte ‘kaynak' yaptığı belirlenen sürücülere yönelik denetim yapıldı.

#2
Foto - Drona yakalanıp ceza yediler Kaynakçılar bu defa kaçamadı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Maslak TEM Kuzey girişlerinde yapılan dron destekli denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

#3
Foto - Drona yakalanıp ceza yediler Kaynakçılar bu defa kaçamadı

Kural ve taralı alan ihlali yaptığı tespit edilerek durdurulan 7 sürücüye toplam 7 bin lira ceza kesilirken, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye ve otomobilin sahibine 40'er bin lira ceza kesildi.

#4
Foto - Drona yakalanıp ceza yediler Kaynakçılar bu defa kaçamadı

Denetimlerde 10 sürücüye toplamda 93 bin lira ceza işlemi uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
