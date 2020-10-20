İletişim Başkanı Altun: İnkâr politikasından vazgeçme zamanı geldi

Altun, KKTC seçimine ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: “Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi. Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs’ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım.”