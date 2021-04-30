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Gündem İletişim Başkanı Altun: Evrensel bir mücadele
Gündem

İletişim Başkanı Altun: Evrensel bir mücadele

Koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan mücadelinin evrensel olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2021-04-30 04:24:00 -
İletişim Başkanı Altun: Evrensel bir mücadele

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Altun, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirterek, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet- millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

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