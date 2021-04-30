İletişim Başkanı Altun: Evrensel bir mücadele
Koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan mücadelinin evrensel olduğunu söyledi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Altun, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirterek, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet- millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.