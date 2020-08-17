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Aktüel

İlerleyen yaşına rağmen 60 yıldır aşkla saz yapıyor

Adana'da gençlik yıllarında öğrendiği saz yapımını ilerlemiş yaşına rağmen sürdüren 80 yaşındaki Mehmet Kaçar, ilk günkü aşkla işine devam ediyor - Mehmet Kaçar: - "Ekmek parası kazandığım işimi çok seviyorum. Ben bugün 80 yaşında para kazanıyorum. 1960 yılında başladım 60 yıldır mesleğimi devam ettiriyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:27:17 -
İlerleyen yaşına rağmen 60 yıldır aşkla saz yapıyor

ADANA (AA) - FİKRET KAVĞALI - Adana'da hayatını bağlama yapımına adayan emektar usta Mehmet Kaçar, 60 yıl önce başladığı meslek hayatını ilk günkü heyecanla devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Memleketi Kilis'te askerlik arkadaşının yanında mesleğin inceliklerini öğrenen 80 yaşındaki Kaçar, 1970 yılında taşındığı Adana'da 15 metrekarelik atölyesinde saz yapımına başladı.

Kaçar, merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinde ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve birçok yerel sanatçıya bağlama yapan Kaçar, müzik eğitimi olmamasına rağmen yaptığı enstrümanı çalarak da görenleri şaşırtıyor.

Kaçar, AA muhabirine mesleğin inceliklerini öğrenebilmek için arkadaşının yanında 9 ay hiç ücret almadan çalıştığını anlattı.

Saz yapımıyla ilgili incelikleri öğrendikten sonra Kilis'ten Adana'ya taşındığını ve kendi atölyesini açtığını dile getiren Kaçar, o gün bügündür işini severek yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaçar, bugüne kadar sayısını hatırlamadığı kadar çok bağlama yaptığını söyledi.

İşini çok sevdiğini ve ölene kadar da sürdüreceğini ifade eden Kaçar, "Ekmek parası kazandığım işimi çok seviyorum. Ben bugün 80 yaşında para kazanıyorum. 1960 yılında başladım 60 yıldır mesleğimi halen devam ettiriyorum." diye konuştu.

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