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İlçe komutanı magandaları uyardı

Gürün İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burhan Çolak, düğün magandalarının ihbar edilmesi çağrısında bulunarak magandaları uyardı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
İlçe komutanı magandaları uyardı

Gürün İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burhan Çolak, düğün magandalarının ihbar edilmesi çağrısında bulunarak magandaları uyardı.


Çolak yaptığı açıklamada, “Derin Anadolu kültürü düğün, sünnet, kına, şenlikler, renkli, keyifli, ince aynı zamanda akılcı ve faydalı adetlerle zenginleştirmiş ve kadim göreneklerle bezemiştir. Maalesef hemen hemen her gelenek, kültür ve inancımızı az ya da çok yozlaştırdığı gibi, tüketim çağı düğünlerimizi de bozmuş ve özünden saptırmıştır. Sevinçlerin paylaşarak çoğaldığı, birlik ve beraberliğin, mutluluğun ortaya konulduğu aynı zamanda yeni kurulan aile kurumuna el birliği ile maddi ve manevi destek olunması için düzenlenen düğün merasimleri bu ulvi amaçlardan ağır ağır uzaklaşmaktadır.Gün geçmesin ki yurdumuzun bir köşesinden düğün merasimlerinden acı haber gelmesin. Nitekim daha geçen hafta Gürün İlçesi Güneş köyündeki sünnet düğünü merasiminde bir hemşehrimiz yaralanmıştır.Ülkemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği maalesef çok sık rastlanan bir vaka olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı düğünlerde kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu insanların yaralandığı görülmektedir.”dedi.


İhbarda bulunun


Çolak, düğünlerde havaya ateş açanların ilgili yerlere ihbar edilmesi gerektiğinin altını çizip, Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunmaları zorunludur.Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında disiplin işlemleri uygulanacaktır. Görüldüğü üzere meskun mahallerde silah atılması konusu yaşanılan acı olayların da bir sonucu olarak geniş bir düzenleme ile toplumun bir çok kesimine ve kurumlara topyekün bir mücadele için görev ve sorumluluklar vermiştir. Bu konuda tüm hemşehrilerimiz de bulundukları ortamı daha yaşanır kılmak, kendini bilmez insanların dayattığı koşulları ortadan kaldırmak için kanunların ve düzenlemelerin kendilerine verdiği kuvvet ve hakkı sonuna kadar kullanacaklardır.“dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
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