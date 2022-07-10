İlber Ortaylı'dan olay Erdoğan sözleri! "Hıyarım var" diyene tuzu alıp koştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hekimler için kullandığı, ancak bir kısım medyanın usta bir şekilde çarpıttığı "Giderlerse gitsinler" sözlerini diline dolayanlar kervanına İlber Ortaylı da katıldı.

Konya Şehir Hastanesi’nde görevli, genç kardiyolog doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası, Hürriyet gazetesindeki köşesinde doktor göçleriyle ilgili bir yazı kaleme alan Ortaylı, Erdoğan'ın "Gidiyorlarsa gitsinler" açıklamasına gönderme yaparak, "Göçü görenlerin de 'Giderlerse gitsinler' demesi de çıkar bir yol değil, sağlık çalışanlarına sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Ortaylı, "Üniversitelere girerken kapı baca kilitten geçiyoruz; hiç hoş görünüm değil ama sesimizi çıkarmıyoruz, maalesef geçmiş bu tedbiri haklı kılıyor. AVM’lere girerken güvenlik tedbirlerini hoş görüyoruz; imkânı olanlar duvarlarla çevrili, kapısında 24 saat güvenliğin beklediği sitelerde yaşıyor. Bugüne kadar birçok saldırının gerçekleştiği hastaneler ise halen yeterince güvenliğe sahip değil. Hoş bu güvenlik tek başına ne ifade eder? Saldırgan insanların önlenmesi, onların önce uzun bir tıbbi müşahede altına alınması, ondan sonra savcıların ve mahkemelerin faaliyete geçmesiyle mümkün olur. Bunları yapmadığınız takdirde çocuklarınızı yetiştirirsiniz, binbir ümitle sevinçli veya üzüntülü günlerden sonra tıp diploması alan, uzman olan bir yavrunuzun çalıştığı yerde saldırıya uğradığını duyarsınız. Tek çaresi herhalde Hollanda’ya, Almanya’ya gitmek değil. Bu göçü görenlerin de “Giderlerse gitsinler” demesi de çıkar bir yol değildir. Etrafla ilgilenmemiz, gerçeklerle yüzleşmemiz ve tüm sağlık çalışanlarına sahip çıkmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.