İlber Ortaylı’dan dikkat çeken çıkış: O kanalları hemen şikayet edin

Çocuklara ve gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkçe'yi düzgün kullanmayan kanal ve dizilerin Radyo Televizyon Üst Kurulu'na şikayet edin önerisinde bulundu.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9 gün sürecek olan Bağcılar Kitap Fuarı, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla kapılarını açtı. Açılışın ardından konuş yapan İlber Ortaylı’ya ufak bir doğum günü sürprizi düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi tarafından “Kitaplar meydana çıkıyor” temasıyla Bağcılar Kitap Fuarı düzenlendi. Fuar, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda kapılarını açtı. 29 Mayıs 2022 tarihine kadar açık olacak olan fuarda polisiyeden tarihe kadar edebiyat dünyasının sevilen yazarları ağırlanacak. Söyleşi ve imza günü etkinliklerinin de yer aldığı fuarda; Mehmet Mazak, Uğur Batı, Erhan Afyoncu, Bekir Develi, Deniz Bayramoğlu, Turgay Güler, İsmail Kılıçarslan, Sıtkı Aslanhan, Zafer Şahin, Hatice Kübra Tongar, Mete Yarar, Mevlana İdris, Adem Metan, Ahmet Ümit, Nedim Şener, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Saniye Bencik Kangal, Gökhan Müftüoğlu, Sinan Akyüz, Kahraman Tazeoğlu ve Dilek Cesur gibi isimler okurlarıyla bir araya geliyor. Bağcılar Kitap Fuarı, 10.00-22.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilir. Açılışa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Belediye Başkanı Abdurrahman Özdemir, fuarı gezdiği sırasında yoğun ilgiyle karşılaşırken, gezi sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektirdiler.

"Bağcılar’daki okuma oranı neredeyse yüzde 100’e yaklaştırıldı"

Bağcılar Kitap Fuarı’nda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İstanbul’un en büyük açık hava kitap fuarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Okumak, gezmek kadar önemli. Bu anlamda küçüklükten beri kitap okuyan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın toplum içerisinde mutlaka daha farklı daha gelişmiş bir kişilik yapısına sahip olduğunu hep beraber görüyoruz. Son 14 yılda okuma oranları açısından iki kat artışın olduğunu görüyoruz. Bu anlamda belediyelerimizin de katkısının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bağcılar’daki okuma oranı neredeyse yüzde 100’e yaklaştırıldı. Kitapların tüketimi de son yıllarda oldukça arttı. Son 14 yıldaki okuma oranının iki kata çıkmasını da belediyelerimizin gayretleriyle ortaya çıktığını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

"Mühim olan üniversiteye gitmek değildir; lisan bilmektir, spor yapmaktır, bir zanaat sahibi olmaktır”

Çocuklara ve gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkçe'yi düzgün kullanmayan kanal ve dizilerin Radyo Televizyon Üst Kurulu'na şikayet edin önerisinde bulunarak, “İstanbul’da okul işi hallediliyor. İnsanların ne okuyacağı halledilmeyen iş. Televizyonu açıyorsunuz, Türkçe bozuk. Yani çocukların; o spikerlerden, sunuculardan doğru Türkçe’nin telaffuzunu öğrenmesi mümkün değil. Onun için o programları takip edin ve Türkçesi bozuk insanları muhtelif yerlere şikayet edin. Bütün bu bozuk Türkçeleri tespit ettirip mahalleli olarak şikayet edeceksiniz. Önce kanala, sonra RTÜK’e. Mühim olan üniversiteye gitmek değildir; lisan bilmektir, spor yapmaktır, bir zanaat sahibi olmaktır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın sonunda bugün doğum günü olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Bağcılar Belediyesi tarafından sürpriz bir kutlama yapıldı. Kutlamada Ortaylı, getirilen pastanın üstündeki mumları üfleyerek söndürdü. Daha sonra kendisine Belediye Başkanı Özdemir tarafından ‘Sırat-ı Müstakim’ isimli bir kitap hediye edildi.