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Eğitim

İlahiyat DGS taban puanları 2020 ilahiyat DGS puanları

DGS sınavına girecek adaylar 2020 DGS puanlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavına az bir süre kaldı. ÖSYM DGS sınav takvimine göre, 2020 DGS 9 Ağustos’da yapılacak. DGS başvuru ücreti 130 TL DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak. Peki DGS 2020 AÖF puanları nedir? DGS ilahiyat taban puanları, DGS ilahiyat açıköğretim puanları, 2020 DGS ilahiyat İlitam puanları. İşte DGS İlahiyat İLİTAM Taban Puanları 2020 İlahiyat DGS puanları...

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:22:00 -
İlahiyat DGS taban puanları 2020 ilahiyat DGS puanları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat en küçük taban puanı 254,62597 en büyük taban puanı 291,54618

AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat en küçük taban puanı 244,41247 en büyük taban puanı 264,49199

AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) en küçük taban puanı  233,22771 en büyük taban puanı 244,12013

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat en küçük taban puanı 272,17768 en büyük taban puanı 307,30686 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) 253,07007 - 253,07007 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) 255,56118 - 315,71926

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 232,78595 - 236,76306

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 246,01307 - 280,04953 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 244,37123 - 293,53921

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) 241,99491 - 317,82319

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 260,69355 - 291,00027

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 231,93368 - 270,79437 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 231,03012 - 238,24033

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi 245,74361 - 288,05199 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) 239,22244 - 261,39417

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 248,73950 - 259,47413

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 238,26406 - 249,36427

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 246,83068 - 297,16854

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 271,03798 - 286,10273

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 263,56941 - 270,69705

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 245,88599 - 264,62890

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 235,81420 - 247,22424

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 255,25539 - 288,91702

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 243,97657 - 267,18713

DGS açık öğretim taban puanları ÖSYM kılavuzu için tıklayınız

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