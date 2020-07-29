İlahiyat DGS taban puanları 2020 ilahiyat DGS puanları
DGS sınavına girecek adaylar 2020 DGS puanlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavına az bir süre kaldı. ÖSYM DGS sınav takvimine göre, 2020 DGS 9 Ağustos’da yapılacak. DGS başvuru ücreti 130 TL DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak. Peki DGS 2020 AÖF puanları nedir? DGS ilahiyat taban puanları, DGS ilahiyat açıköğretim puanları, 2020 DGS ilahiyat İlitam puanları. İşte DGS İlahiyat İLİTAM Taban Puanları 2020 İlahiyat DGS puanları...
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat en küçük taban puanı 254,62597 en büyük taban puanı 291,54618
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat en küçük taban puanı 244,41247 en büyük taban puanı 264,49199
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) en küçük taban puanı 233,22771 en büyük taban puanı 244,12013
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat en küçük taban puanı 272,17768 en büyük taban puanı 307,30686
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) 253,07007 - 253,07007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) 255,56118 - 315,71926
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 232,78595 - 236,76306
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 246,01307 - 280,04953
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 244,37123 - 293,53921
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) 241,99491 - 317,82319
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 260,69355 - 291,00027
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 231,93368 - 270,79437
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 231,03012 - 238,24033
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi 245,74361 - 288,05199
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) 239,22244 - 261,39417
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 248,73950 - 259,47413
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 238,26406 - 249,36427
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 246,83068 - 297,16854
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 271,03798 - 286,10273
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 263,56941 - 270,69705
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 245,88599 - 264,62890
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 235,81420 - 247,22424
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat 255,25539 - 288,91702
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) 243,97657 - 267,18713
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