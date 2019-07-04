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'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı

Hafız Abdullah Nazırlı Vakfından yapılan açıklamaya göre, uluslararası "İlahi Aşkın Sesi" beste yarışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile resmi ve özel kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:25
'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı

Yarışmaya başvurular, 1 Temmuz-30 Kasım'da yapılacak, kazananlar ise 30 Aralık'ta açıklanacak. 

Beste yarışmasının İcra Kurulunda eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun, HAN Vakfı Başkanı M. Vehbi Nazırlı, bestekar Prof. Dr. Suat Kıyak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Salim Tokaç ile gazeteci ve TV program yapımcısı Mehmet Özülker yer alıyor. 

Değerlendirme Kurulu ise bestekar Amir Ateş, ses sanatçısı ve bestekar Ahmet Özhan, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Türabi, bestekar müzisyen Erdoğan Tozoğlu ile neyzen bestekar Hakan Alvan'dan oluşuyor. 

Han Vakfı tarafından bilimsel musiki kurallarına göre oluşturulan kriterlere göre değerlendirme kurulunca belirlenecek 21 eser için 50 bin lira ödül dağıtılacak. 

Gala konserinde takdim edilecek ödüller kapsamında birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira verilecek.

Bir eserin sahibine 3 bin liralım jüri özel ödülünün sunulacağı yarışmada, 17 eser de biner liralık teşvik ödülü kazanacak. 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:25
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