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İl Sağlık Müdürü Kurnaz Ağrı’da açılan PCR laboratuvarını ziyaret etti

Ağrı İl Sağlık Müdürü Uzm.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:46:02 -
İl Sağlık Müdürü Kurnaz Ağrı’da açılan PCR laboratuvarını ziyaret etti

Ağrı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ufuk Kurnaz Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde açılan PCR(COVİD-19) laboratuvarında incelemelerde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Ufuk Kurnaz, korona virüs testlerinin yapılması için açılan PCR(COVİD-19) laboratuvarında incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. PCR laboratuvarını inceleyen İl Sağlık Müdürü Ufuk Kurnaz’a Başhekim Coşkun Daharlı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Cemal Eroğlu, Kamu Hastanesi Başkanı Feyzullah Özcan ve Basın koordinatörü Resul Yardımcı eşlik etti.


İl Sağlık Müdürü Kurnaz günlük 200 testin yapılacağı laboratuvarla ilgili, “İlimizde korona virüs için açılan ilk laboratuvarı yerinde inceleyip yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldım. Testler burada daha hızlı bir şekilde yapılacağı için daha hızlı sonuç verecek. Tüm sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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