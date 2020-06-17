İl Sağlık Müdürü Hülür: "Son 17 günde yapılan testler sonucunda günde ortalama 0-3 pozitif vaka tespiti yapılmıştır"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür Türkiye’de 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle birlikte Antalya’da son 17 günde yapılan testler sonucunda günde ortalama 0-3 pozitif vaka tespit edildiğini söyledi. Hülür, " Dolayısıyla Antalya’da bugünden itibaren karantinaya alınan hiçbir bölgemiz bulunmamaktadır. Sadece pozitif vaka tespiti yaptığımız 2 apartmanda önlem amaçlı karantina uyguladık" dedi.

Ünal Hülür, Antalya’nın en güvenilir illerden biri olduğunu belirterek, covid-19 vakaları görülmeye başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın hastalığa karşı çok sayıda önlem aldığını ve önemli düzeyde başarılar sağladığını söyledi. Antalya’nın alınan önlemler ve oluşan vakaların yakından takibi sayesinde süreci en başarılı geçiren illerin başında geldiğini ifade eden Hülür, "Antalya Valiliğimiz öncülüğünde diğer tüm kurumlarla işbirliği bu başarının en temel öğelerinden biridir. Halkımızın da duyarlı davranışları ve kurallara uyum sağlamaları sonucu en az vaka ile büyük bir başarı sağladık. Ülkemizde 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle birlikte ilimizde son 17 günde yapılan testler sonucunda günde ortalama 0-3 pozitif vaka tespiti yapılmıştır. Dolayısıyla Antalya’da bugünden itibaren karantinaya alınan hiçbir bölgemiz bulunmamaktadır. Sadece pozitif vaka tespiti yaptığımız 2 apartmanda önlem amaçlı karantina uyguladık" şeklinde konuştu.

"Kurallara uyulursa başarılı oluruz"

Bundan sonraki süreçte hem kurumlar arası işbirliği, hem de vatandaşların kurallara tam uyumuyla korona virüsle mücadelede başarı sürdüreceklerini kaydeden Hülür, "Mesafe, maske ve hijyen kuralları bundan böyle yaşamımızın olmazsa olmazları. Vatandaşlarımız tedbirli davranışlarının çok büyük önem arz ettiği bugünlerde sosyal mesafemizi korumaya, maske takmaya ve ellerimizi yıkamaya daha da özen göstermeliyiz" diye konuştu.