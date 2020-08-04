  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İl Sağlık Müdürlüğü: "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır."

Yeniakit Publisher
2020-08-04 23:41:52 -
İl Sağlık Müdürlüğü: "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı