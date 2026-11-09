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Yerel İl Özel İdaresi'nden örnek davranış
Yerel

İl Özel İdaresi'nden örnek davranış

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İl Özel İdaresi'nden örnek davranış

Elazığ'da İl Özel İdaresi, yeni doğan buzağı için ekskavatör görevlendirdi.

Kovancılar ilçesine bağlı Gökçebel köyü mevkiinde çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri örnek bir davranışa imza attı.

Kırsal alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, doğum yapan ineği fark edince harekete geçti.

Arazinin şartları nedeniyle yeni doğan buzağının güvenli şekilde taşınması için paletli ekskavatörden yararlanan ekipler, buzağıyı ekskavatörün kepçesine koydu.

Sahibi de buzağının yanına oturarak onu tuttu.

Buzağının ve sahibinin kepçe içerisinde taşındığı anlar kameralara yansırken ekiplerin duyarlı davranışı takdir topladı.

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